مصادر بالناتو تعلن انتهاء مهمة الحلف العسكرية في أفغانستان

أنهت منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" مهمتها العسكرية في أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من مصادر دبلوماسية وعسكرية.



وقالت المصادر إن القوات الأجنبية التي لا تزال بالبلاد، كالقوات الأمريكية والتركية، بعد رحيل معظم جنود قوات الناتو، تخضع فقط للتسلسل القيادي الخاص بدولها.



ويعني ذلك أن العملية العسكرية الأكثر دموية في تاريخ التحالف قد انتهت.



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن قرار عدم الإعلان رسميا عن انتهاء المهمة العسكرية مرتبط بحقيقة أن خطة العمليات لا تزال سارية بشكل رسمي.



كانت الولايات المتحدة قد اجتاحت أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية عام 2001. وفعلت واشنطن فقرة الدفاع المشترك للناتو للمرة الأولى على الإطلاق، وتبعها الحلفاء بعد فترة وجيزة إلى البلاد.