 تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية - بوابة الشروق
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تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

علاء شبل
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 3:19 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 3:19 م

قال حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الجمعة، والتي تقام على مدار شهر، على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأشار أنور إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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