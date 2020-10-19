تقدم الفنان رامي صبري بالشكر لكل من سانده وقدم التعازي له بعد وفاة شقيقه «كريم صبري» الذي وافته المنية الأحد الماضي.



وكتب صبري، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة، «شكر الله سعيكم جميعاً كتر ألف خيركم على المواساة ووقفكم جنبنا في الوجع اللي شُفناه وفقدان أخويا الغالي».



وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام بوضع حد للتجاوزات التي تمسه وأسرته، قائلًا: «أنا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصري وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب أن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية ووضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق في الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المسيء المتدني والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به».



وتابع: «بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية في وفاة أخي كريم صبري لم تراع حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخي كريم وبالتابعية سمعة أسرتي الكريمة في عز أوجاعنا ومصيبتنا».



وأضاف «بدل من الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم استغلالنا بشكل غير أدامي لا دين ولا إنسانية تقبل باللي إحنا شُفناه»، معربًا عن استيائه وحزنه من بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية الذين نشروا أخبارًا عن أخيه، ليقول: «زعلان جدا جدا من بعض الصحفيين والمواقع المفروض أنها محترمة اتصدمت فيهم للاسف !».



وأوضح أنه سوف يتم مقاطعة و محاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطل دون وجه حق بالتشهير والخوض في أعراض واتهامات غير لائقة، معقبًا: «واثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري».



واختتم: «وأخيرا.. اتقوا الله في مهنتكم وفي أقوالكم وأفعالكم التريند مش هينفعكم يوم ما نختصمكم أمام الله في اللي قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله.. واذكروا محاسن موتاكم يا مؤمنين».



وتوفي كريم صبري، شقيق رامي صبري، يوم الأحد الماضي، وشُيعت جنازته عصر يوم الاثنين الماضي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقت الأسرة العزاء مساء يوم الثلاثاء في منزل العائلة بالشيخ زايد أمام مول العرب.



وتواصل النيابة العامة في مصر، تحقيقاتها في واقعة غرق كريم صبري، شقيق المطرب الشهير رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في «ترعة المريوطية» بالبدرشين جنوبي الجيزة، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.



وأمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على مالك المصحة، ومديرها، ومالك العقار الموجودة فيه، للتحقيق معهم بالقضية.