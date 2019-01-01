أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على طائرة على متنها 19 شخصا، بينهم طفلان، بعد اختفائها اليوم الجمعة من على شاشات الرادار في مقاطعة تومسك شرقي البلاد، وأكدت نجاة جميع ركابها.

وذكرت الوزارة أن الطائرة طراز "أن-28 نفذت هبوطا حادا في منطقة باختشار، خلال قيامها برحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة، مشيرة إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات،بحسب قناة"أر تي عربية" الروسية.

وتم إرسال مروحيات إلى موقع هبوط الطائرة لإجلاء ركابها.

وأكد مركز الإنقاذ في سيبيريا أن ركاب الطائرة على قيد الحياة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أي منهم تعرض لإصابات.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إطلاقها تحقيقا في الحادث بناء على مادة مخالفة معايير سلامة الملاحة البحرية وتشغيل طائرة.

كان مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية قد ذكر إن الطائرة كان على متنها 17 شخصا.