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كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قيمة جائزة الفائز بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي غدا السبت ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ستاد محمد الخامس بمدينة كزابلانكا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتسيبي في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: «المتوج بدوري الأبطال غدا سيحصل على 2 ونصف مليون دولار».

وأضاف: «في المستقبل قد تزيد قيمة الجائزة بالفعل وهي ضمن الحسابات، علينا أن نحسم الأمر».

وأكمل: «لكن في الوقت الحالي وفي النسخة التي ستنتهي غدا سيكون من الصعب زيادة القيمة المادية».

ويلعب الأهلي في مباراة الغد السبت للحفاظ على لقبه العاشر خلال مسيرته الكروية، فيما يبحث كايزر تشيفز عن النجمة الأولى له خاصة أنه لم يصعد للمباراة النهائية في تاريخه.