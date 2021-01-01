إبراهيم عيسى: كلمة السيسي ستكون ذات صدى جلل في إثيوبيا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مبادرة حياة كريمة بأن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ستحدث صدى جللًا في إثيوبيا.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن كلمة خط أحمر تمت تجربتها مع الرئيس السيسي من قِبل وقد كان عند خطه الأحمر، ضاربًا المثل بتصريح الرئيس بأن السرت والجفرة في ليبيا تمثل لمصر خطًا أحمر، وقد كانت كذلك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستعيد نفس التعبير ونفس اللحظة التاريخية وذات الصرامة والإرادة المصرية في مواجهة أي تحدٍ، لا سيّما مع ارتباط الأمر بملف نهر النيل، مشددًا على أن هذا الخط الأحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى كما قال الرئيس.

وأوضح أن عنوان مصر في المرحلة الحالية هو أن المساس بأمنها القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، معقبًا: "اللي عاوز يبعت لمصر جواب يبعته على العنوان ده".

وأفاد عيسى بأن هذا العنوان الكبير يضع خطًا أحمر ومنيرًا ومشرقًا للمصريين مع إدراكهم واطمئنانهم بأن كل التخوفات والسيناريوهات والاحتمالات لا يمكن إلا أن تقود إلى موقف مصري واضح، ومفاده عدم نقص قطرة واحدة من مياه نهر النيل.

وكان السيسي قد شهد مساء الخميس، احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وألقى الرئيس كلمة تطرق خلالها إلى أزمة سد النهضة قائلًا إن مصر لا تقبل المساس بحصة في مياه النيل، وأن لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع الأمر، وأن تطالب بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.