وزيرة الدفاع اللبنانية: اللبنانيون يراهنون على دور الجيش لصون الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي

قالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، إن اللبنانيين يراهنون على دور الجيش الإنقاذي والذي يصون الوحدة الوطنيّة ويحمي السلم الأهلي، متمنية الحفاظ على هذا الدور من أجل حماية الوطن، ومشيرة الى أن الجيش أظهر مستوى عالي من الاحتراف والانضباط في التعاطي مع الأحداث بحكمة ودراية ومسؤولية عالية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم على قاعدة جونية البحرية وفوج مغاوير البحر في عمشيت وفوج المجوقل في غوسطا يرافقها نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن الطيار بسام ياسين. وفي كافة المراكز التي زارتها، وضعت وزيرة الدفاع أكاليل الزهور على نصب الشهداء.

وألقت الوزيرة عكر كلمات شددت فيها على أهمية دور الجيش في التصدي لأي اعتداءات على لبنان، منوهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها الضباط والرتباء والعناصر للحفاظ على الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، والوقوف بوجه مشاريع الفتنة وضرب الاستقرار.

وشددت الوزيرة عكر على أن الجيش اللبناني سيبقى الضمانة للبنان وشعبه وسيتصدى لكل المحاولات التي تحاول أن تحرفه عن مساره، وأكدت الحفاظ على المستوى المعيشي والاقتصادي والطبي للضباط والعسكريين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ودعتهم لمواصلة جهودهم وعدم الانجرار إلى ما يمكن أن يثنيهم عن القيام بواجباتهم.