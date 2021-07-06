 المالية: 1842 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة الفاتورة الإلكترونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المالية: 1842 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
سارة حمزة
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:56 ص

قال محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 1842 شركة حتى الآن، جاء ذلك وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، أرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.

أكد الوزير، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

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