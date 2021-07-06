المالية: 1842 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 1842 شركة حتى الآن، جاء ذلك وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، أرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.

أكد الوزير، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.