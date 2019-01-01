السويد توقف ترحيل الأفغان لبلادهم

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قررت السويد وقف عمليات إعادة الأفغان القسرية إلى أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب ظهور طالبان مجددا.

وذكرت وكالة الهجرة السويدية اليوم الجمعة أن الوضع الأمني الصعب بالفعل في أفغانستان قد ازداد سوءا بعد استعادة قوات طالبان السيطرة على جزء كبير من البلاد.

ونتيجة لذلك، أعلنت الوكالة وقف عمليات الترحيل إلى أجل غير مسمى بأثر فوري.

ومن المتوقع ألا يعود من يتلقون أوامر الترحيل إلى أفغانستان إلا عندما يستقر الوضع.

وينتظر حوالي 7000 طالب لجوء أفغاني في السويد حاليا ترحيلهم.

وزادت جائحة فيروس كورونا عمليات الترحيل صعوبة لبعض الوقت.

كما قررت فنلندا أيضا عدم تنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان مؤخرا.



