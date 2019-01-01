أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق أمام فرصة حقيقية لكتابة مجد كبير، حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الشروق :"فرصة للأهلي وللاعبين وللجهاز الفني لكتابة مجد كبير".
وأضاف :"فخر كبير أن نتواجد في النهائي، إنجاز ليس سهلا، لأننا خضنا مشوارا طويلا وكل الفرق كانت تتطلع للتأهل للمباراة النهائية".
وأتم موسيماني قائلًا :"نحترم المنافس، ولدينا ثقة في الفوز".
ويستعد الأهلي للقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.