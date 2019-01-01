سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق أمام فرصة حقيقية لكتابة مجد كبير، حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الشروق :"فرصة للأهلي وللاعبين وللجهاز الفني لكتابة مجد كبير".

وأضاف :"فخر كبير أن نتواجد في النهائي، إنجاز ليس سهلا، لأننا خضنا مشوارا طويلا وكل الفرق كانت تتطلع للتأهل للمباراة النهائية".

وأتم موسيماني قائلًا :"نحترم المنافس، ولدينا ثقة في الفوز".

ويستعد الأهلي للقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.