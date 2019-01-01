 موسيماني: أمامنا فرصة لكتابة مجد كبير.. وواثقون من الفوز - بوابة الشروق
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موسيماني: أمامنا فرصة لكتابة مجد كبير.. وواثقون من الفوز

محمود باهي
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:08 م

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق أمام فرصة حقيقية لكتابة مجد كبير، حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الشروق :"فرصة للأهلي وللاعبين وللجهاز الفني لكتابة مجد كبير".

وأضاف :"فخر كبير أن نتواجد في النهائي، إنجاز ليس سهلا، لأننا خضنا مشوارا طويلا وكل الفرق كانت تتطلع للتأهل للمباراة النهائية".

وأتم موسيماني قائلًا :"نحترم المنافس، ولدينا ثقة في الفوز".

ويستعد الأهلي للقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.


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