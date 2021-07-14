الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر في مأرب

كبد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية في جبهة "المشيريف" جنوب غربي مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "المشيريف" إلا أن الجيش اليمني كان له بالمرصاد وأفشل الهجوم، الذي قامت به تلك العناصر المتسللة، وأوقعهم ما بين قتيل وجريح.

وأوضح أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران كانت قادمة من منطقة "قانية" في محافظة البيضاء، ودمرها بمن فيها.