واشنطن: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة مخيب للآمال

علق مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ جيك سوليفان، على اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، قائلا: "هذه الأخبار​ مخيبة للآمال للغاية".

وكتب سوليفان في تغريدة عبر "تويتر": "بات من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشكل القادة السياسيون في لبنان حكومة وأن يوقفوا الانزلاق الكارثي للبلاد"، مشددا على أن "الشعب اللبناني​ يستحق أفضل من هذا".

وقدم الحريري يوم أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.