 قائد كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي فرصتنا لدخول التاريخ - بوابة الشروق
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قائد كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي فرصتنا لدخول التاريخ

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:12 م

يرى أتوميلينج اسحق خون، حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي فرصة لتسجيل أسماءهم في تاريخ النادي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي نسخة الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أعتقد أن هذه فرصة لنا لكتابة أسمائنا في كتب تاريخ النادي وكرة القدم في جنوب إفريقيا».

وأضاف: «سيستغرق الأمر 90 دقيقة فقط وسيكون 11 مقابل 11،  أولويتنا الأولى هي الخروج للفوز بهذه الكأس للنادي والمشجعين ورئيس مجلس الإدارة وكل من هو جزء من عائلة كايزر تشيفز».

وأتم: «مستعدون لبذل دمائنا وعرقنا في الملعب من أجل هذا القميص».

وتأهل الأهلي لنهائي الموسم الحالي بعد التفوق على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، فيما تأهل كايزر تشيفز بعد التفوق على الوداد المغربي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.


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