﻿ الجزائر: 1197 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1197 إصابة و15 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة فإن "588 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة".

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 151103 بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 104397 شخص، أما فيما يخص الوفيات فقد بلغ عددها الإجمالي 3910 حالة.

وأضاف البيان أن الوضع الحالي "للوباء يستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع".