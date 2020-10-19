الكشف على 1668 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في تفتيش السرو مركز فارسكور، خلال يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1668 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 29 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات 13 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 706 تحليلات معملة، و55 أشعة العادية، و38 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.