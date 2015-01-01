الجالية اليهودية في الأرجنتين تحيي ذكرى هجوم بوينس آيريس قبل 27 عاما

دعت الجالية اليهودية في بوينس أيرس إلى معاقبة الجناة والعقول المدبرة لهجوم خطير وقع على مركز للجالية في بلدة آميا الأرجنتينية قبل 27 عاما.

وقال رئيس منظمة آميا، أرييل أيشباوم اليوم الجمعة، خلال احتفالية افتراضية: "منذ 18 يوليو 1994 عندما أودت القنبلة بوحشية بحياة 85 شخصا ونحن نكافح من أجل تقديم الجناة والداعمين لهم إلى العدالة وتوقيع العقوبات عليهم بعد ارتكاب الجريمة".

وأضاف أيشباوم قائلا: "حالة آميا جرح مؤلم ما يزال ينزف".

تعتبر الجالية اليهودية في بوينس أيرس واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

قتل خلال الهجوم على مركز الجالية 85 شخصا وأصيب 300 آخرون.

وأفادت التحقيقات بأن مدبري الهجوم ينتمون إلى ميليشيا حزب الله الشيعية أو الدوائر الحكومية الإيرانية.

وقال أيشباوم: "حتى بعد 27 عاما من الهجوم، لم تتم إدانة أي شخص مسؤول، وهذا تقاعس من الدولة يصيبنا بالألم".

لم يتم حل لغز الهجوم على مدينة آميا بصورة كلية حتى الآن، واتهم مكتب المدعي العام رئيسة الدولة السابقة ونائبة الرئيس الحالية كريستينا كيرشنر بعرقلة التحقيقات.

وعثر على المدعي الخاص للتحقيق في الهجوم، ألبرتو نيسمان، مقتولا بالرصاص في شقته أوائل عام 2015.

وقبل أيام قليلة من وفاته كان المدعي الخاص للتحقيقات أبلغ كيرشنر عن عرقلة سير العدالة والتستر على الجناة.