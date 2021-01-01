رئيس جامعة طنطا: إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الحكومية الموحدة

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن نجاح الجامعة فى إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021، طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء.



وأشاد رئيس الجامعة بتحقيق تلك النسبة المرتفعة فى إنجاز وحسم الشكاوى، موضحا أن ذلك يأتي حصادًا لجهود الجامعة في إضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة في منظومة العمل الإداري واختبار القيادات بالجهاز الإداري، وفقا لمعايير تضمن اختيار ذوى الكفاءة والخبرة وتطبيق نموذج الادارة بالأهداف؛ ما انعكس أثره على تطوير منظومة العمل الإداري بالكليات والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية.



وأوضح رئيس الجامعة أن المنظومة استقبلت 1787 شكوى جماعية وفردية، وتم حسمها والرد عليها، مؤكداً إعداد آليات عند تلقى الشكاوى والطلبات والالتماسات تضمن سرعة فحصها والتفاعل معها، طبقا لضوابط فحص الشكاوى وارسالها الى الادارات المعنية لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.



وأكد زكي، حرص الجامعة على التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين بكل موضوعية من خلال إنشاء "وحدة تحليل الشكاوي ودراسة مقترحات التطوير"، ‏والعمل ‏على إيجاد حلول جذرية للحالات المماثلة والمتكررة عن طريق دراسة أسبابها وحلها لتلافي حدوثها مستقبلاً.