لاعب كايزر تشيفز: الأهلي يسيطر على بطولة دوري أبطال إفريقيا

شدد بروس بفوما، حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، على أن الأهلي يبقى من أفضل الفرق في القارة الإفريقية، وأن مواجهته في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون قوية وصعبة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي نسخة الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بفوما في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأهلي من أفضل الفرق في إفريقيا، لقد سيطروا على هذه المنافسة وفازوا بها 9 مرات».

وأضاف: «بقدر ما نريد الفوز باللقب، فهم يريدون ذلك أيضًا، هذه هي المباريات التي تريد أن تلعبها عندما تكبر».

وأتم: «نحن نتطلع إلى مثل هذه المواجهات الكبيرة، الجميع جاهز للمباراة نريد فقط أن نخرج ونلعبها الآن».

وتأهل الأهلي لنهائي الموسم الحالي بعد التفوق على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، فيما تأهل كايزر تشيفز بعد التفوق على الوداد المغربي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.