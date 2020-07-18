السيطرة على حريق داخل مخزن بميناء بورسعيد

تباشر نيابة الميناء بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تحقيقاتها حول ملابسات واقعة نشوب حريق بمخزن المشترك للخردة بميناء غرب بورسعيد، وجارى حصر الخسائر وتقدير قيمة التلفيات، فيما عاين فريق من النيابة موقع الحادث، بينما رجحت المؤشرات الأولية أن سبب اندلاع النيران يرجع إلى حدوث ماس كهربائى.

وأفاد مصدر بإدارة ميناء غرب بورسعيد لـ"الشروق"، بأن المخزن الذي شبت فيه النيران، عبارة عن مخزن للسيارات والأمتعة الشخصية للقادمين من الخارج تابع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وهي المسؤولة عن تحصيل الأرضيات، لافتا إلى أن المخزن بمساحة إجمالية نحو ١٠٠٠ متر والحريق حدث في مساحة تقريباً ٤٥٠ مترا وتمت السيطرة عليه بالكامل.

وأخمدت 4 سيارات من إدارة الحماية المدنية النيران التى أتلفت عددا من السيارات الملاكي والدراجات البخارية، وأصابة 3 أفراد من قوات المطافي بالاختناق وتم علاجهم بمستشفى السلام.

وتعمل حالياً الحماية المدنية على تبريد المخزن، لضمان عدم اشتعال أية نيران أخرى، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق.

فيما طالبت إدارة الميناء غرب بورسعيد وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن تداول الخبر، حيث إن الحريق نشب في مخزن صغير وليس مجمع صوامع أو غيره.