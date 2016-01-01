طارق لطفي: نقل الواقع لابد أن يكون بصورة فنية بعيدا عن القبح

قال الفنان طارق لطفي، إن الارتقاء بالذوق العام هو رسالة الفن، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بموسيقى موكب المومياوات الملكية على الرغم من أن لغتها غير مفهومة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن نجاح موسيقى موكب المومياوات الملكية يعد انتصارًا على الموسيقى المنتشرة حاليًا التي تؤذي الذوق العالم.

وذكر أن نقل الواقع لابد أن يكون بصورة فنية بعيدا عن القبح، معربًا عن حبه للواقعية التي يقدمها فيلم «أريد حلًا» الذي أدى لتغير قانون بالكامل.

وأوضح أن جملة «الجمهور عاوز كده» لتبرير وجود بعض الأعمال التي تؤذي الذوق العام كذبة كبيرة، والدليل التفات الجمهور للأعمال الجادة والموسيقى الراقية.