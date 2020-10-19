وزيرة الثقافة: معرض الكتاب 52 جاء حرصا على استكمال رسالة التنوير ودعم صناعة الكتاب والنشر وجسد القدرة على تنظيم الأحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا



ودع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة للكتاب والتى أقيمت تحت عنوان "في القراء حياة" خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وشهدت الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و700 ألف زائر ، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الأحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة.

وأعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة للكتاب باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم.

وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات ساهمت بشكل مباشر فى إنجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الإيجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 أيام على المدة المقررة وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار.

وأوضح أن المتابعات الميدانية رصدت إشادات عديدة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها.

وجاءت أهم أرقام الحصاد الختامي للدورة الـ52 من معرض القاهرة للكتاب كالتالي:

♦️ مبادرة ثقافتك كتابك

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 ألف نسخة مباعة حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 الى 20 جنيه وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب "شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الأخوة الأعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الأندلس ، فئران ورجال ورسالة الغفران".

♦️ واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثاني بـ35 ألف نسخة وكان الأكثر مبيعا سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي، وقطر الندي وكانت أعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة" بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الإقليمي التي يبلغ سعرها 1 جنيها ومجلة قطر الندي التى تبلغ سعرها 3 جنيها".

♦️ بينما وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 ألف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الإقبال الجماهيرى الأكثر على عناوين عجائب الآثار"4 أجزاء"، أبكار الأفكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، ألف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الأمالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وقدمت خصم يصل إلى 25 % على إصدارتها لجميع رواد المعرض.

♦️ ووصلت مبيعات المركز القومي للترجمة، قرابة 14 ألف نسخة وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام ، وقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكادميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض وصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

♦️ أما قطاع صندوق التنمية الثقافية الذي يتولى تسويق إصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكانت الأكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، كما شهد جناح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد إقبالاً من الزوار وكانت قائمة العناوين الأكثر مبيعا رواية "العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، أغنيات أحبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون أصبح مبدعا.