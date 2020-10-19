قال وكيل وزارة الحج والعمرة، محمد البيجاوي، إن حج هذا العام لم يُحدد له عدد، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير، وحددت آليات التشغيل التي تحفظ الإجراءات الاحترازية وتحفظ التباعد وتحقق سلامة الأنفس وأقصى درجات الحماية والوقاية للحجاج.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن المملكة استقبلت نحو 60 ألف حاج هذا العام، مؤكدًا أنها وضعت خطة محكمة للتعامل معهم.

وأوضح أن الخطة تشمل تحرك كل 20 حاجًا في حافلة واحدة ككتلة واحدة طوال موسم الحج، متابعًا: «لو حدثت إصابة بفيروس كورونا سيتم حصرها في الـ20 المرافقين وسيتم الحد من انتشار الوباء بسرعة ومن ضراوة انتقاله بين البشر».

وأكد أن جميع الحجاج حاصلين على لقاحات كورونا، مضيفًا أن المملكة قدمت نموذجًا فريدًا في العالم، باجتماع نحو 120 ألف شخص داخل مكان واحد، وجميعهم محصنون باللقاحات المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية.