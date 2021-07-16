وزير خزانة بريطانيا قد ينتظر إلى الربيع بسبب كورونا لتقديم موازنته الجديدة

قالت مصادر مطلعة إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قد ينتظر حتى الربيع المقبل لتقديم موازنته المقبلة لبريطانيا، بما يسمح له بمزيد من الوقت لتقييم الضرر الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس كورونا.

وبعد تقديم موازنته الأخيرة في مارس، كان من المتوقع أن يعرض سوناك مسودة إنفاق جديدة في الخريف، في ضوء تغيير سلفه فيليب هاموند موعد البيان السنوي إلى هذه الفترة من ربيع عام 2016 لمنح الشركات المزيد من الوقت للاستعداد لأي تعديلات ضريبية في العام المالي الجديد.

لكن المصادر المطلعة تركت الباب مفتوحا لكل التوقعات فيما يتعلق بموازنة الربيع، حيث قالت وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التوقيت.

وأشار مصدر إلى أنه على الرغم من قاعدة هاموند الجديدة، تم تقديم الموازنتين الأخيرتين في مارس.

وقال مصدر آخر إن مراجعة الإنفاق التي تحدد موازنات وزارات الحكومة من المقرر أن تتم في الخريف.

ويحاول سوناك قيادة التعافي البريطاني من أسوأ ركود له في ثلاثة عقود، بينما يعمل على الحد من عجز الميزانية الذي تضخم إلى رقم قياسي في وقت السلم، حيث أنفقت الحكومة 352 مليار جنيه إسترليني (485 مليار دولار) لمكافحة كوفيد-19 وحماية الشركات والوظائف.



