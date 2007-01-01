أستاذ بجامعة طنطا عن رسالة زوجة هشام عشماوي: وراء كل متطرف وقاتل امرأة

قال الدكتور محمد فياض أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الأداب بجامعة طنطا، إن وراء كل رجل متطرف وقاتل امرأة، وذلك في معرض تعليقه على رسالة ماجستير أعدتها نسرين عشماوي زوجة الإرهابي هشام عشماوي، والتي طرحت فيها أفكارًا متطرفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إن نسرين تعمل مدرسًا مساعدًا في كلية البنات بجامعة عين شمس، موضحًا أن إهداء الرسالة وضعه في صدام نفسي، يتمثل في أنها أهدتها لزوجها الذي وصفته بأنه من أنار طريقها وأنها تفي بحقه وتعترف بفضله.

وأشار إلى أن هذه الرسالة نوقشت عام 2010، رغم أن أول محكمة عسكرية أحيل إليها عشماوي كانت في 2007، ما يعني أنه يُشار إليه بأنه شخص متطرف منذ ذلك العام.

وأفاد بأن عنوان الرسالة غير مناسب لخلوه من أي إطار سواء جغرافي أو زمني أو موضوعي، وأنها عملت بنظام الخطابة وليس كتابة الرسالة، كاشفًا أن علا، وهي شقيقة نسرين، تعمل مدرسًا مساعدًا في نفس الكلية، وهي منتهية الخدمة، بينما نسرين لا يزال اسمها على موقع الكلية بأنها قائمة بالعمل رغم أنها فصلت من العمل.

ونوه بأن المشرفين على رسالة نسرين هم أنفسهم الذين أشرفوا على رسالة علا، وهو أمرٌ وصفه بـ"الخطير"، متوقعًا أنهم لا يزالون على رأس العمل.

وأفاد بأن نسرين ارتدت ثوب قاضية من قضاة محاكم التفتيش في العصور الوسطى، وتعتبر أن الموضوعات المدرجة في الرسالة هي التي تحكم بالإنسان بالإيمان أو الكفر، مشيرًا إلى أن الرسالة تحتوي على كوارث عديدة.

وتابع: «الرسالة تقول إن جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان، فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء فهو من جنس المشركين وشر من اليهود والنصارى.. هذا المنتج تُشتم منه رائحة هشام عشماوي».