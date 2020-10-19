وكالة شؤون المسجد النبوي تستخدم الروبوتات لتعقيم أروقة المسجد

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي، عملية التعقيم عبر "روبوت" التعقيم، من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، حيث يعمل "الروبوت" على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "روبوت" التعقيم يعمل بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن ‫تلك الجهود؛ تأتي لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.‬

وفي سياق متصل، أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج غدًا، حيث كُثِّفَت الاستعدادات الميدانية وهُيِّئَت جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.