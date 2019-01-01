 زيادة حالات كورونا بجميع الولايات الأمريكية لأول مرة منذ يناير - بوابة الشروق
الجمعة 16 يوليه 2021 9:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

زيادة حالات كورونا بجميع الولايات الأمريكية لأول مرة منذ يناير

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 8:57 م

أظهرت بيانات حديثة أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي ترصد تطور الجائحة، والتي نشرت اليوم الجمعة، فإن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي بلغ في المتوسط 26448، بارتفاع بلغ 67% عن الأسبوع السابق.

وتراوحت نسب الزيادة ما بين 5% في ولاية مونتانا و 155% في ولاية فيرمونت.

يذكر أن آخر مرة زادت فيها حالات الإصابة ما بين أسبوع وآخر في جميع الولايات الخمسين كانت في يناير الماضي قبل يوم واحد من وصول الولايات المتحدة إلى ذروة أعداد المصابين بأكثر من 251 ألف حالة جديدة يوميا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك