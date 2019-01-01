زيادة حالات كورونا بجميع الولايات الأمريكية لأول مرة منذ يناير

أظهرت بيانات حديثة أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي ترصد تطور الجائحة، والتي نشرت اليوم الجمعة، فإن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي بلغ في المتوسط 26448، بارتفاع بلغ 67% عن الأسبوع السابق.

وتراوحت نسب الزيادة ما بين 5% في ولاية مونتانا و 155% في ولاية فيرمونت.

يذكر أن آخر مرة زادت فيها حالات الإصابة ما بين أسبوع وآخر في جميع الولايات الخمسين كانت في يناير الماضي قبل يوم واحد من وصول الولايات المتحدة إلى ذروة أعداد المصابين بأكثر من 251 ألف حالة جديدة يوميا.