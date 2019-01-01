الجامعة الألمانية: 17 منحة للطلاب الأوائل للسفر إلى ألمانيا

قدم السفير جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية 17 منحة للسفر لألمانيا للمتفوقين والأوائل من أبناء الجامعة للعاميين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021 من مختلف الكليات في احتفالية بحرم الجامعة.

وبحسب بيان الجامعة، يستطيع الطلاب من خلال المنحة السفر إلى دولة ألمانيا سواء للتدريب أو للدراسة أو لحضور ورش العمل، كما أنها تهدف إعطاء فرصة للنابغين للسفر للتعرف والتعامل المباشر بأقوى الصناعات والتجارب العملية في اهم الشركات والمؤسسات الألمانية حتى يثقلوا ما تعلموه في دراستهم.