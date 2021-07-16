الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم توسيع مهمة القوات الدولية في مالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توسيع المهمة الدولية في مالي الواقعة غربي أفريقيا بعد الهجوم على جنود ألمان في مالي استهدف 12 منهم وأصابهم بجروح.

وفي رسالة داخلية طلب جوتيريش من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توفير 2069 رجلا يرتدون الزي الرسمي – بما في ذلك 1730 عسكريا و300 من أفراد وحدات الشرطة.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة من الرسالة، وحتى الآن تم تفويض أكثر من 13 ألف عنصر عسكري من قبل مجلس الأمن لمهمة مينوسا التابعة للأمم المتحدة.

وأشار جوتيريش أمام المجلس إلى ما أسماه "التحديات المتزايدة التعقيد" للبعثة والتهديد الإرهابي المتزايد.

وقال جوتيريش: "في ضوء الهجمات المعقدة الأخيرة على القواعد والهجمات المستمرة على الدوريات والقوافل"، فمن شأن توسيع الانتشار أن يعمل على حماية الجنود.

وكتب جوتيريش أن هناك ثغرات في الدعم الجوي والمجال الطبي بصورة أساسية.

وتشمل الوحدات المطلوبة ثلاث قوى للرد السريع بإجمالي 750 شخصا وما يصل إلى عشر طائرات مروحية إضافية مع 260 فردا من قوات الطوارئ.

وكان هجوم انتحاري وقع على دورية شمال شرقي مدينة جاو المالية بسيارة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع.

أصيب في هذا الهجوم 13 جنديا من جنود الأمم المتحدة بينهم 12 ألمانيا وواحد بلجيكي، وكانت إصابة ثلاثة من الألمان خطيرة.

ويعتبر الجيش الألماني "بوندسفير" رسالة اعتراف جماعة إسلامية إرهابية لها ارتباط بشبكة القاعدة بتنفيذ الهجوم، اعترافا صحيحا.

يشارك حوالي 900 جندي ألماني حاليا في مهمة مينوسما، التابعة للأمم المتحدة، والحد الأقصى الذي رسمه البرلمان الألماني "بوندستاج" لمشاركة جنوده فيها هو 1100 جندي، وتهدف البعثة إلى دعم عملية السلام في مالي.

التقت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك بعد وقت قصير من الهجوم وتحدثت معه حول شحذ أهداف المهمة.