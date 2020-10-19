وزارة البيئة تركب محطة الرصد الذاتي في محيط مصانع كيما بأسوان

بدأت وزارة البيئة، اليوم، تركيب محطة الرصد الذاتي في محيط مصانع كيما بأسوان؛ لرصد انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون والأتربة بأنواعها العالق والمستنشق والأوزون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية واتجاهات الرياح.

وقال الدكتور ممدوح السيد، رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بتنمية حقيقية في صعيد مصر وتحسين الصحة العامة والحفاظ علي البيئة، بتعليمات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مؤكدا تحديد موقع المحطة للرصد اللحظي بمعرفة فريق عمل متخصص بوزارة البيئة طبقا لدراسات لاتجاه وسرعة الرياح السائدة.