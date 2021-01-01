استقبال 192 سائحا كازاخستانيا بمطار مرسى مطروح الدولي

قالت صباح توفيق، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس، ثامن رحلات الطيران الشارتر لموسم صيف ٢٠٢١ حاملة على متنها ١٩٢ سائح كازاخستاني، وتم الترحيب بهم وتوزيع الكتيبات السياحية الدعائية باللغات المناسبة عليهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأضافت "توفيق" أن قرار رئاسة مجلس الوزراء سمح مؤخرًا برفع نسب الأشغال إلى ٧٠٪ بالمنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتريات والكافيهات وغيرها، سيؤدي بمزيد من الرواج السياحي بالمحافظة، مع ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الدولة تسعى لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب شرائح متنوعة من السائحين الدوليين، ويتضح ذلك من حجم التوافد الدولي لسائحين من دولة كازاخستان منذ بداية الموسم السياحي وحتى الآن.