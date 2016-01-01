إدارة القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعقد أولى اجتماعاتها بحضور وزيرة الثقافة

عقدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتشكيلها الجديد أولى اجتماعاتها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتي رحبت بالأعضاء وهنأت الدكتور جمال ياقوت برئاسة المهرجان.

وأعلنت عن كامل دعمها وتمنياتها بنجاح الدورة 28 والمنعقدة فى الفترة من ٧ إلى ١٥ ديسمبر المقبل، كما وجهت الشكر للإدارات السابقة للمهرجان التي ساعدت في احتفاظ المهرجان ببريقه واستمرار نجاحه علي مدار سنوات طويلة بإعتباره أحد أهم الفعاليات المسرحية العالمية.

وخلال الاجتماع أعلن الدكتور جمال ياقوت، عن اللجان التنفيذية التي ستبدأ تنفيذ مهامها من الآن، كما استعرض أهم الفعاليات التي ستشملها هذه الدورة بجانب العروض المسرحية ومنها الندوات والمحاضرات وورش العمل والمعارض الفنية، بجانب تخصيص يوم ثقافي للدول المشاركة لعرض أهم ملامح ثقافتها وتقاليدها؛ لخلق فرص للتبادل والمعرفة بين الشعوب.

كما قدم اقترحاً بإقامة بعض الفعاليات في المحافظات خارج القاهرة لدعم الفنانين والموهوبين في الأقاليم وصقل خبراتهم، هذا إلى جانب اقتراح آخر بتأسيس نظام جديد للجوائز يتناسب مع فكرته غير التقليدية.