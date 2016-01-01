استطلاع «الشروق»: 66% من القراء يؤيدون التوسع في كفالة الأيتام

صوَّت أكثر من 66% من قراء جريدة «الشروق»، تأييدًا لزيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام، وذلك بعد تسليط الضوء على القضية في مسلسل ليه لأ.

وهذا المسلسل يناقش قضيتي الكفالة والتبني، حيث يرصد قصة «ندى» الفتاة التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر مسلطًا الضوء على علاقتها بالطفل، ويضم 15 حلقة، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسارة عبد الرحمن.

وتفاعلت وزارة التضامن الاجتماعي، مع القضية، وقالت الوزيرة الدكتورة نيفين القباج إنه يتم العمل حاليًّا على التوسع في كفالة الأطفال وفق اشتراطات ومعايير تعمل على تحقيق أفضل مصلحة للأطفال، وأشارت في مطلع يوليو الجاري، إلى أن هناك 900 أسرة تريد كفالة، ويتم إجراء أبحاث على تلك الأسر.

كما أشاد المجلس القومي للمرأة بهذا المسلسل، واعتبره نوعًا من أنواع الفن الهادف والراقي، ويحمل معاني إنسانية عظيمة، ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

وعبرت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالرسالة التي حملها المسلسل وما حققه المسلسل بعد عرضه، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة من خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وإخراج.

