قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن لاعب وسطه المهاجم فيليبي أندرسون، عاد بناء على عقد دائم إلى ناديه السابق لاتسيو الإيطالي.

وكان أندرسون انضم لوست هام في 2018 وقالت وسائل إعلام بريطانية في هذا الوقت إن النادي اللندني دفع مبلغا قياسيا (على مستوى تعاقداته) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي وهو 35 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار).

وخلال هذه الفترة أحرز أندرسون (28 عاما) 12 هدفا في 73 مباراة في جميع المنافسات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وست هام سيحصل على نحو 4 ملايين جنيه إسترليني من لاتسيو، لكنه أضاف بندا يتصل بإعادة البيع إلى العقد.

وكان أندرسون أمضى الموسم الماضي معارا إلى بورتو البرتغالي، حيث شارك في 10 مباريات فقط في جميع المنافسات.

وأمضى أندرسون 5 مواسم في صفوف لاتسيو ما بين 2013 و2018، بعد انتقاله إلى إيطاليا قادما من سانتوس البرازيلي.