عاد برج إيفل الشهير في فرنسا اليوم الجمعة ليستقبل زائريه مجددا بعد أشهر من الإغلاق بسبب قيود مكافحة وباء كورونا.



وتم بيع تذاكر دخول المزار الباريسي الشهير مسبقا عبر الإنترنت، إلا أن زائرين متواجدين بشكل عفوي تمكنوا من حجز تذاكر لزيارة البرج في أوقات الظهيرة والمساء.



ونشر على حساب برج إيفل على موقع تويتر: "إنه لمن الرائع رؤيتك مرة أخرى".



وأغلق البرج أمام الزوار أواخر العام الماضي وذلك بعد أن تسببت الجائحة في إغلاق العديد من المواقع التي قد يتجمع فيها حشود من الناس ما يتسبب في انتشار المرض. وكان من المتوقع إعادة افتتاح البرج أمام الزوار في ديسمبر، لكن الظروف الصحية لم تسمح بذلك.



وكان هذا ثاني إغلاق للبرج بسبب الفيروس، حيث كان تم إغلاقه أيضا لفترات في ربيع عام 2020، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس في الانتشار لأول مرة عبر أوروبا.



وفي الوقت الراهن، يجب على الزائرين استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وتدخل القواعد المشددة في فرنسا حيز التنفيذ اعتبارا من 21 يوليو الجاري مما يعني أنه سيتعين على الزوار إظهار نتيجة فحص سلبية أو شهادة الحصول على التطعيم أو الشفاء من المرض.



ومع ذلك، فإن الشباب والأطفال سيجري اعفاؤهم من هذه القيود في الوقت الراهن.



وعادة ما يزور برج إيفل، الذي تم انشاؤه قبل أكثر من 130 عامًا بالقرب من نهر السين، حوالي 7 ملايين شخص سنويا.



وتضررت فرنسا بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث دخلت البلاد في إغلاق عدة مرات. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن أول تخفيف للقيود الصارمة لمكافحة تفشي الوباء في الربيع.



لكن معدل الإصابات يرتفع مرة أخرى في فرنسا، إذ سجلت العاصمة باريس مؤخرًا حوالي 97 إصابة جديدة بين كل 100 ألف من سكانها في غضون سبعة أيام.



وبالمقارنة مع موجات العدوى الكبيرة بالفيروس في الخريف والربيع، لا يزال هذه المعدل منخفضا إلى حد ما.