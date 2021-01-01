الصومال: مقتل قيادي بارز من مليشيا الشباب بنيران قوات الجيش

قُتل قيادي بارز في مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الجمعة، خلال عملية عسكرية للقوات الصومالية الوطنية الخاصة "دنب" في إقليم شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن القائم بأعمال قائد كتيبة 16 للجيش النقيب حسن محمد عثمان قوله إن "العملية استهدفت القيادي في مليشيا الشباب المدعو نور طغول، في منطقة "عليو برو" ، مشيرا إلى أن القيادي كان مسؤولا ماليا يعمل على ابتزاز أموال القرويين.

وفي سياق آخر، نجحت القوات المسلحة الصومالية، والشرطة المختصة بنزع الألغام الأرضية، اليوم، في إزالة مجموعة من الألغام خلال عملية تمشيط بمناطق ولاية غلمدغ.