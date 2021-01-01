نبيلة مكرم: دفء ما شاهدناه في افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية جعلنا لم نشعر ببرودة الطقس

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن افتتاح المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية كان في طقس بارد للغاية، لكن حرارة ودفء ما جرى في الافتتاح عوض برودة الطقس.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي زرق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة من أجل تأليف القلوب، معقبة: "القيادة السياسية له مساحة كبيرة مع ربنا".

في شأن آخر، تحدثت الوزيرة عن مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أظهرت حجم تقارب المصريين فيما بينهم في الخارج، موضحة أن المبادرة أطلقت لكي يدعم المصريون في الخارج بعضهم لبعض في ظل جائحة كورونا وتوقف حركة الطائرات.

وأوضحت أنا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجه بفتح أبواب الكنسية لاستضافة 100 شخص من العالقين هناك وكان ذلك شهر رمضان، مؤكدة أن البابا تواضروس يملك حسًا وطنيًّا.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على المساعدة ودعم أشقائهم العالقين بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.