لاعب كايزر تشيفز: سنقاتل أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال

أكد نكوسينجيفيلي نجكوبو، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن الفريق سيقاتل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي نسخة الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نجكوبو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد تعافينا من الرحلة الطويلة، كان الجميع على أهبة الاستعداد اليوم وغدًا سيكون من الأفضل خوض المباراة، جسدي جاهز لهذه المواجهة».

وأضاف: «لقد تدربنا على الرغم من أننا لم نلعب أي مباراة تنافسية في الفترة الأخيرة، فإننا سنقاتل».

وتابع: «أعتقد أننا نريد فقط أن نخوض النهائي الآن. علينا تنفيذ خطة المباراة والاستعداد لتقديم كل شيء، نتطلع إلى الفوز بالمباراة في 90 دقيقة».

وأتم: «نستمتع بالأجواء خلال المعسكر التدريبي، نحن نستعد بشكل جيد والمزاج جيد. الجو حار بعض الشيء لكنه ليس سيئًا للغاية عند مقارنته بحرارة أشهر الصيف في جنوب إفريقيا».

وتأهل الأهلي لنهائي الموسم الحالي بعد التفوق على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي، فيما تأهل كايزر تشيفز بعد التفوق على الوداد المغربي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.