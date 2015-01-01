انطلاق القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة في قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقرى المحرومة بفرع ثقافة قنا في إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، في إطار سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجا ثقافيا.

وبدأت أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة لقرية العطيات بمركز دشنا، وتضمنت محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التوعية بخطورة الإرهاب" حاضرها محمد حمادة، وأكد دور الثقافة الفعال في نشر الوعي والثقافة ونبذ العنف والتطرف بإقامة المحاضرات والفعاليات التي تنمي روح المحبة والوطنية لدى الأجيال الصاعدة، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ أعمال فنية باستخدام الفوم الملون"، تنفيذ هبة طلعت وشارك الأطفال في صنع نماذج ومجسمات مختلفة من الفوم مع الحرص على حثهم على التذوق الفني للأعمال، حيث أقيمت أمسية شعرية شارك بها العديد من الشعراء وتبادلوا الأشعار الوطنية والخاصة بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب عرض فني لفرقة الموسيقى العربية وقدمت أغاني متنوعة من التراث، بالإضافة إلى ورشة لاكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ومعرض كتاب من إصدرات الهيئة تضمن كتب فنية وثقافية واجتماعية.