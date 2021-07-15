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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل إجازة عيد الأضحى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد نابليون
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:40 ص

نشرت الجريدة الرسمية، فجر الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ١٦٦٢ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموعد الجديد لبدء إجازة عيد الأضحى، المحدد بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس بحفل مبادرة حياة كريمة الذي أقيم باستاد القاهرة.

ونص القرار على أن تُعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٥ لسنة ٢٠٢١ المـشار إليه لتصبح على النحو الآتى:


"تكون الفترة من يوم السبت الموافق ١٧ من شهر يوليو عام ٢٠٢١ ميلاديـة حتـى يوم السبت الموافق ٢٤ من شهر يوليو عام ٢٠٢١ ميلادية إجازة رسمية مدفوعـة الأجـر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقـررة من قِبل السلطة المختصة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة ٢٣ يوليو".

 

 

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