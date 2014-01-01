الرئيس السوري في خطاب القسم غدا يرسم ملامح المرحلة المقبلة

يؤدي الرئيس السوري بشار الاسد غدا السبت اليمين القانوني لبدء ولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية مايو الماضي.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب أ) إن الأسد سيؤدي اليمن القانوني في قصر الشعب بحضور أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة وشخصيات سياسية وإعلامية ودينة وغيرها.

وأوضحت المصادر أن خطاب القسم يتضمن رسم ملامح المرحلة المقبلة خاصة بعد اختيار الأسد شعار (الأمل بالعمل) لحملته الانتخابية ويترك للسلطات التنفيذية العمل على تنفيذها، وأبرزها مكافحة الفساد والاستفادة من موارد البلاد.

وقالت المصادر إن "خطاب القسم غداً السبت سيختلف كلياً عن مضمون خطاب القسم في عام 2014 لتغير الظروف الميدانية والسياسية بعدما استعادت القوات الحكومية أغلب الاراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية.

وفي الجانب السياسي أكدت المصادر أن خطاب الاسد ربما سيكون تصالحياً بعد عودة الحرارة الى الخطوط مع عدد من الدول العربية وأبرزها الامارات العربية المتحدة التي أعادت فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 وقدمت مساعدات طبية لسورية.

وأشارت المصادر إلى أن خطاب القسم ربما يكون تصعيديا تجاه تركيا التي تتواجد قواتها في مناطق واسعة شمال وشرق سورية وتعتبره دمشق احتلالاً وكذلك الامر بالنسبة للولايات المتحدة التي تنتشر قواتها شمال شرق سورية وتؤمن الدعم والغطاء لقوات "قسد "التي تسيطر على أكثر من 80 % من النقط والغاز في سورية ، في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة حادة في المشتقات النفطية جراء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية على سورية.

وكان الأسد قد فاز في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة 1ر95%.