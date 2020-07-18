يؤمن ستيوارت باكستر، المدير الفني لكايزر تشيفز بحظوظ فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا رغم أن الترشيحات تصب في صالح الأهلي، عندما يلتقي الفريقان، غدا السبت، في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

أعلن باكستر في المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي الإفريقي، إنه سيقود فريقه من على مقاعد البدلاء، قائلا "ستكون لحظة استثنائية للغاية، فهي أول مباراة لي مع الفريق منذ فترة طويلة وبعد عودتي مجددا للنادي، ولكن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا الفترة الماضية، وفاجأوا الجميع، وسنرى هل بإمكاننا إحداث مفاجأة أخرى".

وأضاف "اللعب في دوري الأبطال يعتبر تحديا وفرصة ثمينة لكايزر تشيفز، نحن الطرف الأضعف في وجهة نظر الكثيرين، لكن لا يمكن التنبؤ بنتيجة المباراة، لأن لكل مواجهة أكثر من سيناريو، تذكروا ما حدث في يورو 2020 ومباريات أخرى نادرة في كأس العالم".

وشدد المدرب الاسكتلندي "أحترم موسيماني والأهلي، لديهما تاريخ كبير في دوري الأبطال، وكانت هناك معارك تكتيكية بيني وبين بيتسو، كما يتمتع بمزايا عديدة في الوقت الحالي، فريقه لديه خبرات أكبر، ونحن لا، يقود لاعبوه منذ فترة طويلة وأنا لا، بخلاف أننا عانينا من غيابات عديدة لنجوم الفريق بسبب الإصابات وفيروس كورونا".

واستطرد "من المؤكد أن المعرفة بكرة القدم الأفريقية تضع موسيماني في وضع آمن للغاية قبل المباراة النهائية".

واستدرك باكستر في ختام تصريحاته "لكن نعلم أن لدينا حلول وفرصة للفوز باللقب".