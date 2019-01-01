صحيفة سعودية: لبنان يدخل مرحلة أكثر غموضا بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن الأمور في لبنان وصلت إلى انسداد على الصعد كافة، فبعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة لعدم التوافق مع الرئيس ميشيل عون يدخل لبنان مرحلة أكثر غموضاً عن سابقتها.



وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان (لبنـان المنـهار)، إلى أن ذلك يعمق معاناة اللبنانيين يوماً بعد يوم على وقع تدهور حاد لقيمة الليرة، وأزمة وقود، ودواء، وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة، ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة في نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.



وأوضحت أنه رغم الجهود العربية والدولية لحلحلة الأزمة اللبنانية إلا أنها لم تنجح في إحداث أي اختراق يذكر، ذلك أن الطبقة السياسية في لبنان مسلوبة الإرادة لا تملك قرارها بل هي رهينة عند (حزب الله) يوجهها كيفما شاء، بإرادة إيرانية واضحة لا تريد الخير لا للبنان ولا للبنانيين، بل تريد سيطرة كاملة على هذا البلد المغلوب على أمره من خلال زرع الفتنة بين أبنائه.



ولفتت إلى أن لبنان حالياً رهينة في يد (حزب الله) الذي لا يلقي بالاً لمعاناة اللبنانيين، التي تزيد يوماً بعد يوم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وربما يريد ذاك الحزب أن يلعب دور المنقذ حتى يزيد من إحكام سيطرته أكثر وأكثر على لبنان، فيكون دولة تابعة لإيران تحت شعارات الممانعة والمقاومة.