تسريب جديد – بيريز يُهين فيجو وجوتي

واصلت مجلة «El Confidencial» الإسبانية نشر تسريبات منسوبة لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هاجم من خلالها لويس فيجو وجوتي، ثنائي الفريق السابق.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تسريبًا جديدًا لبيريز يعود إلى عام 2012، حيث قال عن جوتي بعد اعتزاله: «جوتي هي جيتا مثل الماعز وهي أسوأ ما في الأمر، إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق».

وأضاف: «جوتي معتوه، والأمر نفسه يحدث الآن مع إذاعة كوبي. سوف يتركهم».

وقال بيريز في تسريب آخر: «فيجو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين». ووجه بيريز الشتائم لفيجو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة في غرفة تغيير الملابس.

يذكر أن بيريز طرد فيجو من ريال مدريد في عام 2005، عن طريق منحه خطاب الرحيل للانتقال إلى إنتر، كما أن جوتي غادر الميرنجي في عام 2010، بعد عام واحد فقط من عودة فلورنتينو إلى رئاسة النادي الملكي.