وزيرة خارجية السودان تدعو شركاء التنمية للوقوف مع بلادها

دعت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، شركاء التنمية للوقوف مع السودان الذي يستشرف مرحلة جديدة مهمة في تاريخه السياسي يتطلع فيها إلى تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي الشامل، وإلى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة كي لا يتخلف أحد عن الركب.

وشاركت "المهدي" في الجلسة رفيعة المستوى للمنتدى السياسي برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لعام 2021، تحت شعار "تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الذكرى 75 لتأسيسه من أجل التعافي المستدام والمرن من (كوفيد 19) والنهوض بخطة عام 2030".

وأكدت "المهدي"، في كلمة ألقتها عن بعد أمام الجلسة، التزام السودان بتنفيذ خطة عمل 2030، من خلال قيادة رشيدة لتعزيز تعددية الأطراف الشاملة والمترابطة من أجل تعافي أكثر مرونة واخضرارا واستدامة من جائحة (كوفيد 19)، للنهوض برفاهية الناس وتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، والاستعداد للأوبئة لضمان توصل جميع الشعوب لعالم يسوده السلام والكرامة والمساواة.