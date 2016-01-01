أعربت الفنانة كارمن بصيبص، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فيلم العارف، كأول تجربة سينمائية لها من هذا النوع، وهو مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها قبل ذلك

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «أون سيت» على شاشة «on»، مساء الجمعة، أنه سعدت كثيرًا بالمشاركة مع طاقم العمل وبخاصة النجوم أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وغيرهم من ممثلي العمل، مؤكدة أن الفيلم كان احترافيًّا من كافة النواحي.

وأشارت إلى أن كتابة العمل كانت مميزة بشكل كبير من قِبل المؤلف محمد السيد بشير، إلى جانب الإنتاج المميز من شركة سينرجي، وهو ما أسعدها كثيرًا.

بدورها، تحدثت الفنانة ركين سعد عن مشاركتها في الفيلم، وهو أولى تجاربها السينمائية في مصر، وقالت إنها تحمست كثيرًا للعمل مع أحمد عز في العمل، واصفة العمل مع الفنان الشهير بـ"الممتع".

وكانت دور العرض السينمائية قد طرحت قبل أيام، فيلم «العارف»، بطولة الفنان أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميده، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرجي، وإخراج أحمد علاء الديب.