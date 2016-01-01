 الرئيس الكيني يتعهد بالتحقيق في مقتل ناشطة بيئية كينية - بوابة الشروق
الجمعة 16 يوليه 2021 10:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الكيني يتعهد بالتحقيق في مقتل ناشطة بيئية كينية

الرئيس الكيني
الرئيس الكيني
نيروبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:42 م

وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الجمعة، بالتحقيق في جريمة القتل الوحشية التي تعرضت لها ناشطة بيئية كينية بارزة.

وأدان الرئيس أوهورو كينياتا اليوم مقتل جوانا ستاتشبيري، التي عثر عليها ميتة في منزلها مساء اليوم السابق مصابة بأربعة جروح بجسدها.

وانخرطت جوانا ستاتشبيري منذ فترة طويلة فى حملة لحماية غابة كيامبو الواقعة في ضواحي العاصمة نيروبي.

ولا يعرف أى شىء حاليا عن هوية الجناة أو دوافعهم.

وذكرت الدكتورة باولا كاهومبو وهى صديقة للضحية أنه لم يتم أخذ أي شيء من منزل ستاتشبيرى وتركت الجثة عند البوابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك