الرئيس الكيني يتعهد بالتحقيق في مقتل ناشطة بيئية كينية

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وعد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الجمعة، بالتحقيق في جريمة القتل الوحشية التي تعرضت لها ناشطة بيئية كينية بارزة.

وأدان الرئيس أوهورو كينياتا اليوم مقتل جوانا ستاتشبيري، التي عثر عليها ميتة في منزلها مساء اليوم السابق مصابة بأربعة جروح بجسدها.

وانخرطت جوانا ستاتشبيري منذ فترة طويلة فى حملة لحماية غابة كيامبو الواقعة في ضواحي العاصمة نيروبي.

ولا يعرف أى شىء حاليا عن هوية الجناة أو دوافعهم.

وذكرت الدكتورة باولا كاهومبو وهى صديقة للضحية أنه لم يتم أخذ أي شيء من منزل ستاتشبيرى وتركت الجثة عند البوابة.