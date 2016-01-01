ارتفاع أسهم شركات الطيران بعد تلميح بايدن لقرب رفع حظر السفر من أوروبا

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحراز تقدم باتجاه رفع حظر على السفر من أوروبا، ما يزيد الآمال باستئناف عمل ممر الطيران لشمال الأطلسي بقيمة تبلغ حوالي 40 مليار دولار بعد توقف حركة الطيران لمدة 16 شهرا جراء جائحة كوفيد-19.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، حققت أسهم شركات "أير فرانس كيه إل إم" الفرنسية الهولندية ولوفتهانزا الألمانية و"آي أيه جي" الإنجليزية الإسبانية مكاسب، بعدما قال بايدن إن مستشاريه بشأن كوفيد-19 يدرسون موعد رفع الحظر، بينما ارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية قبل التداول بالبورصة.



كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أثارت المسألة باجتماع في البيت الأبيض يوم أمس الخميس.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع ميركل عقب اجتماعهما إنها "تجري الآن.. أنتظر أن أستمع من رجالنا وطاقمنا الخاص بكوفيد، بشأن متى يجب أن يتم ذلك".



وسيكون إلغاء الحظر مفيدا للغاية لشركات الطيران على كلا جانبي الأطلسي.



كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد حظر دخول الأراضي الأمريكية من معظم دول أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، في مارس عام 2020، ومدد بايدن هذه السياسة في بداية توليه السلطة.