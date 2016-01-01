تشكيل هجومي لبيراميدز أمام المقاولون

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الجبل الأخضر في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «عبد الرحمن أيمن - محمود وادي - محمد فاروق - نبيل دونجا - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - محمود صابر - عبد الله بكري - إبراهيم حسن».