تنظيم المنتدى البيئي الدولي الخامس لجامعة طنطا في أكتوبر القادم



أعلن الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مد فترة تلقي الأوراق البحثية ضمن فعاليات المنتدى البيئي الدولي الخامس لجامعة طنطا الذي تم تأجيله لينعقد في شهر أكتوبر المقبل بعنوان "بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية" تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

وأشار سليم، إلى مد فتح باب التقدم في محوري الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية، نظرا للإقبال الكبير من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتقديم أوراق بحثية تثري القيمة العلمية للمنتدى.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرصاً على تحقيق مشاركة فاعلة لجامعة طنطا في التهيئة لفعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.