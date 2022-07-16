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رئيس أوكرانيا: سنستعيد جميع المناطق التي احتلها الروس

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 11:40 م

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه استعادة المناطق التي احتلتها روسيا في بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي، عبر تقنية الفيديو مساء اليوم السبت: "تمكنا بالفعل من تحرير جزء من الأراضي التي احتلت بعد 24 فبراير، وسنحرر المناطق الأخرى تدريجيا".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستستخدم الأسلحة التي يتم تسليمها من الغرب لاستعادة أراضيها، واتهم روسيا بتعمد استخدام الأخبار الكاذبة كسلاح في الحرب ضد بلاده.

وقال إن الأوكرانيين يحتاجون إلى "نوع من الاستقلال العاطفي" حتى لا يشاركوا في "لعبة المعلومات المضللة" الروسية.

وأضاف أن الكذب، على سبيل المثال، يحول الهجمات الصاروخية المزعومة لتخدم هدفا واحدا، وهو "تكملة الإرهاب الصاروخي والمدفعي ضد دولتنا بالإرهاب الإعلامي".

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